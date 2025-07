Tchad : des instructions aux ambassades pour une fête d’indépendance digne à l’international

À l’approche du 11 août, date commémorative de l’indépendance du Tchad, le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger a adressé une circulaire officielle à toutes les missions diplomatiques et consulaires tchadiennes accréditées à l’étranger.



Cette directive, signée par le ministre d’État Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, fait suite aux instructions expresses du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Dans ce texte, il est précisé que des ressources seront allouées aux représentations diplomatiques pour leur permettre d’organiser dignement cette fête nationale, en étroite collaboration avec les diasporas tchadiennes. L’objectif est double : renforcer l’unité nationale et promouvoir la souveraineté du Tchad à travers sa présence internationale.



Une célébration à forte portée symbolique

Les missions sont appelées à mettre l’accent sur plusieurs aspects majeurs lors des cérémonies :

• Une allocution ou conférence sur les défis de l’après-transition et la valorisation du rôle de la diaspora ;

• Une exposition culturelle retraçant l’histoire, les symboles et les valeurs tchadiennes ;

• Une soirée culturelle avec la participation active des compatriotes vivant à l’étranger ;

• Une cérémonie de distinction en hommage aux membres de la diaspora ayant servi la nation de manière exemplaire.



Il est aussi encouragé que toute activité susceptible de valoriser le prestige du Tchad et de renforcer la cohésion nationale soit mise en œuvre dans le cadre de cette journée.



Un rapport attendu

Chaque ambassade ou consulat devra transmettre un rapport détaillé des activités menées, au plus tard le 25 août 2025, à l’attention du secrétariat général du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger.