Cameroun : Conflit Homme-Faune dans le Mayo-Banyo – Un primate tué, un homme blessé

Alwihda Info | Par Peter Kum - 31 Juillet 2025

Un incident tragique a eu lieu dans le Mayo-Banyo, où un affrontement entre un homme et un primate a coûté la vie à l'animal et laissé l'homme gravement blessé, bien que son pronostic vital ne soit pas engagé. Cet événement met en lumière la cohabitation de plus en plus difficile entre la faune et les populations humaines au Cameroun, en particulier dans la région sud autour de Campo-Ma'an, où les conflits s'intensifient en raison de l'expansion agricole et du développement.