Cameroun : L'ancien ministre Issa Tchiroma interdit de quitter le territoire national à l'aéroport de Yaoundé

"Oui, on m'a enlevé de l'avion en me disant que je devais attendre. Ils m'ont dit qu'ils ont recu des instructions que je ne devais pas sortir du territoire national. Ils ne m'ont présenté aucun document m'interdisant de sortir du pays", a déclaré l'ancien ministre de l'emploi au journaliste Peter Kum d'Alwihda Info.





Pour rappel, M. Issa Tchiroma, qui est le Président national du parti Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), a démissionné du gouvernement en juin dernier et a officiellement présenté sa candidature pour la présidentielle d'octobre prochain.