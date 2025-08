Tchad : nominations à la Direction générale des douanes et des droits indirects

Par décret N°1670/PR/PM/MFBEPCI/2025 du 31 juillet 2025,les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Finances, du Budget, de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale :



DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

Direction des Études, de la Législation Douanière et du Contentieux

● Directeur adjoint : M. NADJIBAYE DOURAL

Direction de la Surveillance et de la Répression de la Fraude

● Directeur : M. SALEH ABAKAR ANNOUR

Direction de l'informatique et de la Modernisation

● Directeur : M. ALI ADOUM OUMAR.

Direction des Statistiques du Commerce extérieur

● Directrice : Mme NEPTIMBAYE RAHLA

● Directeur adjoint : M. DJIBRINE OUSMANE.