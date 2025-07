JIFA 2025 : Le Tchad réaffirme son engagement pour une meilleure représentation des femmes dans la prise de décision

Une journée aux racines panafricaines



Instituée le 31 juillet 1962 lors de la conférence de Dar es Salam (Tanzanie), la JIFA marque la naissance d’un mouvement panafricain porté par des femmes désireuses de faire entendre leur voix dans l’Afrique postcoloniale. Ce combat s’est structuré en 1974, lors du congrès de Dakar, avec la création de l’Organisation Panafricaine des Femmes (OPAF), qui en a fait une journée de commémoration annuelle. L’OPAF reste aujourd’hui active dans la défense des droits des femmes, la promotion du développement, mais aussi dans la mémoire des atrocités, notamment celles du génocide rwandais de 1994.



Un engagement constant du Tchad



Le Tchad célèbre la JIFA depuis 1995, en s'appuyant sur des thématiques annuelles alignées sur les réalités des femmes et des enfants. Ces commémorations visent à susciter des changements de comportement et à favoriser un développement humain durable, inclusif et équitable.



Pour l’édition 2025, le thème national retenu est : « Les enjeux de la participation des femmes aux instances de prise des décisions ».



Ce choix reflète les efforts continus du gouvernement tchadien, sous l’impulsion du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour promouvoir la représentation féminine. La déclaration rappelle l’existence de l’ordonnance n°12/PR/2018 établissant un quota minimum de 30% pour les femmes dans les fonctions électives et nominatives, ainsi que le décret d’application n°0433/PR/MFPPE/2021, qui en détaille les modalités.



Mais au-delà des textes, le ministère appelle à un engagement collectif : « Il nous revient de mener des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation à tous les niveaux pour promouvoir davantage les droits des femmes, surtout à lutter contre toutes les formes de violences », a souligné M. Chérif Allatchi Galma.



Le ministère invite l’ensemble des acteurs – institutions, société civile, communauté internationale et citoyens – à s’engager activement pour la mise en œuvre effective du quota, l’élimination des discriminations et la promotion du leadership féminin dans toutes les sphères de la société.