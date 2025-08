Passeport tchadien : une remontée encourageante dans le classement mondial Henley 2025

Une amélioration progressive



Ce classement constitue la meilleure position du Tchad depuis près de dix ans. En 2021, le pays avait chuté à la 95e place, son plus bas niveau. Depuis, le Tchad progresse régulièrement : 90e en 2022 et 2023, 87e en 2024, pour atteindre aujourd’hui la 83e place. Cette progression peut être attribuée à un climat diplomatique plus actif, à la signature d’accords bilatéraux et à une volonté manifeste d’ouverture régionale.



Un positionnement modeste en Afrique de l’Ouest



En comparaison avec d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, le Tchad reste toutefois en retrait. Le Bénin est le mieux classé de la sous-région (71e avec 67 destinations sans visa), suivi du Togo (76e, 60 destinations) et de la Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Sénégal (77e, 59 destinations chacun). Le Cameroun (85e) et la République centrafricaine (84e) ferment la marche, juste derrière le Tchad.



Aucun accès à l’espace Schengen



Il est important de souligner que le passeport tchadien ne permet pas encore un accès sans visa à l’espace Schengen européen, ce qui constitue un frein majeur à la mobilité internationale. Cela illustre l’importance d’une diplomatie proactive en matière de négociation d’accords d’exemption de visa.



Les champions mondiaux de la mobilité



À l’échelle mondiale, Singapour domine le classement avec un accès sans visa à 193 destinations, suivi du Japon et de la Corée du Sud (190 destinations chacun). En revanche, l’Afghanistan demeure dernier du classement, avec seulement 25 pays accessibles sans visa.



Une perspective à suivre



La progression du Tchad dans le classement Henley constitue un signal positif. Elle reflète une amélioration de sa perception internationale et un léger renforcement de ses relations diplomatiques. Toutefois, pour rivaliser avec les leaders africains ou s’approcher de la moyenne mondiale, des efforts supplémentaires seront nécessaires : diversification des partenariats, renforcement du cadre sécuritaire, et relance d’initiatives diplomatiques orientées vers la facilitation des voyages.