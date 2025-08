Tchad : au Guéra, cérémonie de présentation du Prix de l'Excellence Féminine pour la Paix

La ville de Mongo honore Hawa Tom Taguilo, lors d'une cérémonie exceptionnelle ce vendredi 1er août 2025. En effet, le centre social de Mongo a vibré aux couleurs de l'excellence féminine lors de la présentation du trophée du Prix de l'Excellence Féminine pour la Paix au Tchad édition 2025, décerné à Hawa Tom Taguilo.



La cérémonie, présidée par Hassan Souleymane Adam, secrétaire général de la province du Guéra, a rassemblé les autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses. La population de Mongo s'est mobilisée massivement pour célébrer cette distinction remarquable.



L'événement s'est ouvert par la prestation de la troupe théâtrale "la Reine du Guéra", mettant en lumière le courage exceptionnel de Hawa Tom Taguilo. Achta Adoum, coordinatrice du réseau féminin du Guéra, a souligné le rôle crucial des femmes dans la société tchadienne. Visiblement émue, Hawa Tom Taguilo a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l'ont accompagnée dans son parcours.



Habib Tidjani, coordinateur des associations d'ingénieurs, lui a offert une bourse de formation en fabrication de foyers améliorés, témoignant de l'engagement collectif pour l'autonomisation féminine. Abdelaziz Alhadj Damalia, délégué de la Femme et de la protection de la petite enfance du Guéra, a encouragé l'exemplarité de Hawa Tom Taguilo, rappelant que "la réussite dépend de la volonté".



Dans son discours de clôture, le secrétaire général Hassan Souleymane Adam a salué l'importance vitale des femmes dans le développement provincial et national. Il a annoncé que ce prix s'inscrirait dans l'agenda de développement du Tchad, sous la direction du Maréchal Idriss Deby Itno, réaffirmant l'engagement de son administration à accompagner cette initiative porteuse de paix et de progrès.



Cette cérémonie marque un tournant symbolique dans la reconnaissance de l'excellence féminine tchadienne, et témoigne de la détermination collective à construire un avenir plus inclusif.