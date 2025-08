Tchad : Le Premier Ministre reçoit le PDG d'Airtel Africa PLC

La rencontre a été axée sur deux points principaux : l'amélioration de la qualité du réseau d'Airtel Tchad et le renforcement des actions sociales en faveur des populations vulnérables.





Le Premier ministre a insisté sur l'importance pour Airtel d'investir dans l'optimisation de sa couverture réseau sur l'ensemble du territoire afin de garantir un accès équitable et fiable pour tous. Il a également encouragé l'entreprise à jouer un rôle plus actif dans le développement social, notamment en soutenant les déplacés internes, les femmes et les jeunes en situation de précarité.





En réponse, Sunil Taldar a réaffirmé l'engagement de son groupe à respecter ses obligations. Cette audience fait partie du dialogue continu entre le gouvernement et le secteur privé, avec pour objectif de favoriser une meilleure inclusion numérique et sociale.