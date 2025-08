TCHAD Tchad : La Commission Finances interpelle la Mairie de Moundou sur plus de 260 millions FCFA non justifiés

Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Août 2025



Contacté par Alwihda Info le maire de la ville de Moundou Djékaoussem Bondo Elon dit ne pas reconnaitre les faits qui lui sont reprochés.





Selon la lettre signée par Beassemda Njerassem Emmanuel, Président de ladite commission, plusieurs points critiques ont été relevés, dont : Le paiement en espèces d’une avance de 8 millions FCFA pour la construction de la salle de réunion de la mairie, sans transparence sur les modalités de décaissement.

L’émission irrégulière des rôles par le régisseur sans approbation de l’exécutif.

L’absence de justification sur un versement de 95,6 millions FCFA effectué par les Brasseries du Tchad (BDT) dans les comptes de la Mairie.

Des zones d’ombre sur les fonds versés par les opérateurs Airtel et Moov Africa.

Le manque de clarté concernant l’usage des 164 millions FCFA transférés par Coton Tchad.

Le recrutement abusif d’agents contractuels, dont certains ont été licenciés par une mission de contrôle en 2024, malgré une délibération municipale datant du 17 avril 2025.

Le non-respect des procédures administratives et financières dans l’attribution des marchés publics liés aux ronds-points et forages. La commission demande au Maire de prendre des mesures urgentes pour justifier les dépenses et éclaircir ces dossiers jugés sensibles. Des copies du courrier ont été transmises aux autorités administratives compétentes, notamment au Délégué Général du Gouvernement auprès de la province et au Préfet du département concerné.



Le Maire rejette les accusations



Contacté par Alwihda Info le maire de la ville de Moundou Djékaoussem Bondo Elon dit ne pas reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. Il affirme que l'affaire est entrain d'être gérée par le secrétaire général de la commune. Il a souligné enfin que la session extraordinaire prévue par les conseillers à cet effet n'a pu avoir lieu. Moundou – Dans une correspondance officielle référencée N°001/PLOC/DLW/CM/CAFB/PDT/2025, la Commission Administration Finances et Budget du Conseil Municipal de Moundou a interpellé le Maire de la ville pour répondre à de graves manquements dans la gestion des affaires municipales. Une session extraordinaire est demandée sans délai afin d’éclaircir plusieurs zones d’ombre relatives aux finances publiques.Selon la lettre signée par Beassemda Njerassem Emmanuel, Président de ladite commission, plusieurs points critiques ont été relevés, dont :La commission demande au Maire de prendre des mesures urgentes pour justifier les dépenses et éclaircir ces dossiers jugés sensibles. Des copies du courrier ont été transmises aux autorités administratives compétentes, notamment au Délégué Général du Gouvernement auprès de la province et au Préfet du département concerné.Contacté par Alwihda Info le maire de la ville de Moundou Djékaoussem Bondo Elon dit ne pas reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. Il affirme que l'affaire est entrain d'être gérée par le secrétaire général de la commune. Il a souligné enfin que la session extraordinaire prévue par les conseillers à cet effet n'a pu avoir lieu.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Le ministre de la Santé en mission à Ati face à la menace du choléra Tchad : La population atteint 21 millions d'habitants en 2025 Tchad : Le Général Saddam Haftar reçu au Palais Toumaï Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)