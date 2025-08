L'introduction du contrat à mission , une nouvelle forme d'emploi.

, une nouvelle forme d'emploi. La reconnaissance légale du télétravail .

. La création d'un contrat simplifié pour le secteur informel, dans le but de promouvoir un emploi décent et formel.

L'atelier, sous l'égide du ministère de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, visait à rendre le Code plus inclusif, souple et adapté aux réalités du marché de l'emploi tchadien. Parmi les propositions phares issues des discussions, on trouve :La clôture des travaux a été marquée par l'intervention du Secrétaire général du ministère, Baba Laye, qui a salué l'engagement de tous les participants. Il a souligné que cette réforme est essentielle pour accompagner la transformation profonde du monde du travail au Tchad.