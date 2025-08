Tchad : Le Ministre d’État des Finances échange avec les présidents des Conseils Provinciaux sur la décentralisation

Questions budgétaires, comptables et fiscales au niveau provincial.

au niveau provincial. Mise à disposition des ressources nécessaires au bon fonctionnement des conseils.

nécessaires au bon fonctionnement des conseils. Gestion locale des fonctionnaires et des maîtres communautaires .

. Préparation de la loi de finances 2026.

L'échange a couvert des sujets cruciaux pour la gouvernance locale :Le Ministre d'État a également mis l'accent sur le transfert de la gestion foncière aux collectivités territoriales. Cette mesure vise à renforcer leur autonomie et à leur permettre de mobiliser des ressources locales par la taxation foncière, y compris celle des terrains.Pour accompagner l'opérationnalisation des conseils provinciaux, le ministère a annoncé un appui matériel immédiat. Cet appui inclut des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieuses et des kits de connexion Starlink pour améliorer l'efficacité administrative et la connectivité des structures locales.Les Présidents des Conseils Provinciaux ont pu soulever leurs préoccupations, auxquelles le Ministre d'État a apporté des réponses précises. Cette rencontre témoigne de l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités des collectivités territoriales pour une gouvernance de proximité plus efficace, conformément au