Burkina Faso : la Banque africaine de développement soutient l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural

La troisième phase du programme d’incubation du Projet d’appui à l’emploi des jeunes et au développement des compétences en milieu rural (PADEJ-MR) a été lancée le 15 juillet 2025 à Ouagadougou, sous la présidence de Mme Franceline Kaboré, représentant le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, en présence de Mme Mouna Diawara, chargée des Opérations de la Banque africaine de développement au Burkina Faso.





Le projet a pour objectif de favoriser l’autonomisation économique et la résilience des jeunes en milieu rural par le biais de l’entrepreneuriat. D’un coût de 13,62 millions d’euros, le projet a été financé par un don de 12,25 millions d’euros de la Banque africaine de développement. Il a permis de mettre en place un dispositif d’incubation à travers des formations pratiques en éducation financière et en sauvegardes, un coaching personnalisé ainsi qu’un appui technique de proximité.





Ce mécanisme vise à aider les jeunes à transformer leurs idées en entreprises viables dans des secteurs porteurs tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, les services, l’artisanat et les nouvelles technologies. Dans le cadre de cette troisième phase, soixante-cinq jeunes issus des quatre régions d’intervention du projet bénéficieront d’un accompagnement débouchant sur l’élaboration de plans d’affaires éligibles à un financement.





Mme Franceline Kaboré a salué l’engagement décisif de la Banque africaine de développement en faveur du PADEJ-MR, et rappelé que l’entrepreneuriat des jeunes est une priorité nationale inscrite dans la vision stratégique des autorités.





Mme Mouna Diawara a souligné que « le Projet d’appui à l’emploi des jeunes et au développement des compétences en milieu rural constitue une réponse concrète et intégrée à la problématique du chômage des jeunes en milieu rural. La Banque africaine de développement est disposée à continuer de soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de transformation économique, avec un accent particulier sur les opportunités pour les jeunes et les femmes ».





Par la voix de leur porte-parole Sévérine Lankouandé, les incubés, reconnaissants, ont exprimé leur gratitude au gouvernement et à la Banque africaine de développement pour les opportunités qui leur sont offertes. Ils se sont engagés à suivre rigoureusement le parcours proposé, avec l’ambition de devenir de véritables moteurs de développement dans leurs régions respectives.