Tchad-Niger : arrivée du chef de l’Etat tchadien à Niamey pour une visite de travail

Le président de la République du Tchad, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, est ce jour à Niamey. À son arrivée, il a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang par le président de la République du Niger, chef de l’État, général d’armée Abdourahamane Tiani.



Depuis quelques jours, Niamey, la capitale nigérienne, s’est mise aux couleurs de la visite de travail Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Les drapeaux tchadien et nigérien flottent et les grandes artères, elles, arborent une fière allure : celle d’un peuple qui sait accueillir avec une sincérité profonde. Ce mercredi 06 août 2025, c’est toute la ville qui respire au tempo de la fraternité avec le Tchad.



L’aéroport international Diori Hamani, en apparence ordinaire, s’est également transformé pour l’occasion. Le tapis rouge est déroulé, les différents détachements militaires alignés marquant la solennité de l’instant. C’est dans ce décor que l’avion transportant le Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno s’immobilise sur le tarmac, à 11 heures précises.



Au bas de la passerelle, général d’armée Abdourahamane Tiani, président de la République du Niger. La longue poignée de main, laisse transparaître la confiance réciproque entre les deux chefs d’État. Puis, les hymnes nationaux sont exécutés suivis des honneurs militaires. Les officiels composés des membres du gouvernement, autorités militaires, administratives, coutumières ainsi que le personnel diplomatique tchadien en poste au Niger, ont eu l’honneur de serrer la main du chef de l’État tchadien.



Puis, plusieurs communautés dont celle du Tchad fortement mobilisée, se sont relayées à travers chants et danses traditionnels pour souhaiter la bienvenue au président de la République en terre nigérienne. Ce moment chaleureux démontre la profondeur des liens fraternels entre les peuples nigérien et tchadien.



Après l’accueil, les deux chefs d’État ont eu un bref échange au salon d’honneur de l’aéroport avant que le cortège présidentiel ne prenne la direction du centre-ville de Niamey où Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a été installé.