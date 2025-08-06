Tchad-Niger : une alliance stratégique renforcée autour de la sécurité, de l'énergie et du commerce

À l'invitation du président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahamane Tiani, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad, a effectué une visite officielle de travail à Niamey, les 6 et 7 août 2025.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques et fraternelles entre les deux pays voisins, unis par des liens politiques, économiques et culturels étroits.



La délégation tchadienne a été accueillie chaleureusement à l’aéroport Diori Hamani de Niamey dans une ambiance empreinte de fraternité. Les deux chefs d’État ont ensuite tenu un entretien en tête-à-tête, suivi d’une séance de travail élargie à leurs délégations respectives. Les discussions ont porté sur des sujets d’intérêt commun, notamment la sécurité régionale, la coopération économique, les infrastructures et les échanges commerciaux.



Coopération sécuritaire renforcée

Les deux présidents ont réaffirmé leur engagement commun dans la lutte contre le terrorisme, saluant les efforts conjoints de leurs forces de défense et de sécurité, notamment dans le bassin du Lac Tchad. Ils ont également instruit leurs ministres de la Défense d’organiser rapidement une réunion des experts pour consolider le cadre légal de cette coopération.



Accords économiques et infrastructurels en perspective

De nombreux projets structurants ont été évoqués : approvisionnement en gasoil du Tchad par le Niger ; facilitation du transit douanier en attendant la conclusion d’un accord formel ; accélération du projet de construction du pipeline Niger-Tchad.

En matière de transition numérique, les deux pays s’engagent à finaliser l’interconnexion par fibre optique, faciliter l’accès mutuel aux câbles sous-marins, interconnecter les data-centers et les points d’échange Internet, et promouvoir la transformation digitale. Dans le secteur énergétique, le projet de production de 5.200 MW à travers Salkadamna est réaffirmé comme une priorité commune.



Industrie, commerce et intégration régionale

Les deux pays ont convenu de : signer un Mémorandum d’Entente sur le commerce et l’investissement ; lutter contre la fraude et la concurrence déloyale ; faciliter l’utilisation des corridors de transport ; Renforcer la normalisation, certification et entrepreneuriat des jeunes.



Diplomatie, mobilité et coopération culturelle

Les deux chefs d’État ont salué la convergence de vues sur les dossiers régionaux et internationaux. Ils ont annoncé : la tenue prochaine à N’Djamena de la grande commission mixte de coopération ; l’ouverture prochaine d’un consulat général du Tchad à Diffa ; la facilitation du séjour et de l’établissement réciproque de leurs ressortissants.

Enfin, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a invité le président Tiani à effectuer une visite officielle au Tchad, invitation acceptée avec reconnaissance.