Togo : Faure Gnassingbé nommé « Champion de la petite enfance » par l'UNICEF





Le 18 décembre 2025, le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, a accordé une audience à Gilles Fagninou, Directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette rencontre visait à renforcer le partenariat entre le Togo et l’UNICEF, en mettant l’accent sur les progrès significatifs réalisés dans le domaine de la vaccination et la protection de l’enfance.



Progrès en Vaccination Lors des échanges, Gilles Fagninou a souligné les efforts notables du gouvernement togolais, notamment sous le leadership de Faure Gnassingbé, pour améliorer les systèmes de santé et la couverture vaccinale. Il a déclaré : « Le Togo s’affiche comme l’un des pays ayant le plus progressé. Aujourd’hui, plus de neuf enfants sur dix âgés de moins d’un an sont vaccinés au Togo. »



Reconnaissance et Prix À cette occasion, le Directeur régional a décerné au Président du Conseil le prix du Champion de la petite enfance, en reconnaissance des efforts remarquables du Togo en matière de vaccination des jeunes enfants. Il a également réaffirmé l’engagement de l’UNICEF à soutenir la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l’enfant au Togo.



Collaboration Future Fagninou a précisé : « Nous sommes venus pour présenter nos félicitations et discuter avec le Président du Conseil et son équipe sur la manière de renforcer ces résultats et d'étendre d'autres interventions à fort impact pour le développement des enfants togolais. » Cette collaboration vise à maximiser les bénéfices pour les enfants du pays.



Cadre de Coopération Le partenariat entre le Togo et l’UNICEF s’inscrit dans les priorités du Cadre de coopération du développement durable des Nations Unies 2023-2026. Ce programme comprend cinq composantes principales : la survie de l’enfant, l’éducation et le développement, la protection de l’enfant, les politiques sociales et l’efficacité du programme.





Cette rencontre illustre les efforts concertés du Togo et de l’UNICEF pour assurer un avenir meilleur aux enfants du pays, garantissant leur droit à la santé et à une protection adéquate.







