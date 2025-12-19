Alwihda Info
AFRIQUE

Soudan du Sud : L'ONU condamne l'assassinat « odieux » d'un de ses membres à Wau


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (UNMISS) a exprimé ce vendredi 19 décembre 2025 sa profonde tristesse et sa ferme condamnation suite au meurtre de l'un de ses collaborateurs dans l'État du Bahr el Ghazal occidental.


Image d'Illustration
Image d'Illustration


 

Les circonstances du drame



Le membre du personnel aurait été appréhendé par des acteurs de sécurité le 15 décembre dernier. Durant sa détention, l'UNMISS avait engagé des discussions avec les autorités compétentes pour localiser l'agent et garantir sa libération sans condition. Malheureusement, ces efforts n'ont pas empêché une issue tragique.





Une violation inacceptable du droit international

 

Ms. Anita Kiki Gbeho, responsable par intérim de l'UNMISS, s'est déclarée dévastée par cette perte. Elle a rappelé que la protection du personnel des Nations Unies est une obligation impérative :

« Le meurtre de membres du personnel des Nations Unies est inacceptable. Nous demandons une enquête immédiate et approfondie pour comprendre les circonstances de sa détention et de sa mort ultérieure ».




Appel à la reddition de comptes

 

La mission insiste sur la nécessité de traduire les auteurs de cet acte devant la justice. Ce drame souligne une fois de plus les risques extrêmes auxquels font face les soldats de la paix et le personnel civil dans les zones de conflit, et rappelle l'urgence de respecter l'intégrité physique de ceux qui servent sous le drapeau de l'ONU.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


