Soudan du Sud : la Troïka appelle à un sursaut politique face au risque d’un retour à la guerre

Les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Norvège, réunis au sein de la Troïka, ont exprimé, dans une déclaration conjointe publiée le 18 décembre 2025, leur vive inquiétude face à la détérioration de la situation politique et sécuritaire au Soudan du Sud.



Ils estiment que le pays est dangereusement engagé sur la voie d’un retour aux violences massives qui avaient marqué les années 2013 et 2016. Plus de sept ans après la signature de l’Accord revitalisé pour la résolution du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS), censé mettre fin aux violences ayant suivi l’indépendance du pays, les espoirs de paix durable se sont largement dissipés.



Selon la Troïka, le gouvernement de transition dirigé par le président Salva Kiir ne respecte pas les principes fondamentaux de partage du pouvoir et n’a réalisé aucun progrès significatif dans la mise en œuvre de l’accord. La déclaration dénonce une mauvaise gestion persistante des ressources publiques, soulignant que les salaires des fonctionnaires restent impayés tandis que les bailleurs internationaux assument une part croissante du financement des services essentiels.



Autrefois classé parmi les pays à revenu intermédiaire grâce aux recettes pétrolières, le Soudan du Sud est aujourd’hui décrit comme le pays le plus pauvre et le plus corrompu du monde. La Troïka s’alarme également de la recrudescence des affrontements armés à travers le pays, jugeant qu’un retour à une guerre généralisée serait catastrophique non seulement pour la population sud-soudanaise, mais aussi pour l’ensemble de la région, déjà fragilisée par le conflit au Soudan voisin.



Face à cette situation, les trois pays appellent les dirigeants sud-soudanais à changer urgemment de cap. Ils exhortent toutes les parties, en particulier le SPLM-IG et le SPLM-IO, à cesser immédiatement les attaques armées, à respecter le cessez-le-feu national et à renouer un dialogue politique de haut niveau. Ils demandent également la fin des bombardements aériens contre les civils, la libération des prisonniers politiques, le paiement des salaires publics et un financement accru des secteurs essentiels tels que la santé et l’éducation.



La déclaration condamne par ailleurs les entraves répétées du gouvernement de transition aux opérations humanitaires et aux missions des organisations régionales et internationales, notamment les restrictions imposées aux déplacements des Casques bleus des Nations unies. Enfin, la Troïka appelle l’ensemble des partenaires du Soudan du Sud, en particulier les pays voisins, à parler d’une seule voix pour exiger la fin du conflit.



Elle affirme que seule une action concrète en faveur de la paix, de la bonne gouvernance et de la réconciliation permettra au pays de regagner la confiance de sa population et de la communauté internationale, et d’attirer de nouveau soutien, investissements et respect.