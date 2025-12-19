Alwihda Info
AFRIQUE

Numérique : Signature historique pour l'arrivée de Starlink en RCA


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Ce jeudi 18 décembre 2025, une étape majeure a été franchie à Bangui avec la signature officielle de la convention d'implantation de Starlink en République centrafricaine.


Numérique : Signature historique pour l'arrivée de Starlink en RCA


 

La fin des zones blanches



Les services de Starlink vont permettre un désenclavement numérique total. Les zones rurales, jusqu'ici privées d'infrastructures de télécommunications, auront désormais accès à un Internet haut débit identique à celui des grandes capitales mondiales.




Un levier de croissance économique

 

L'accès universel à Internet soutiendra la relance du pays à travers plusieurs piliers :

  • Éducation : Accès aux ressources mondiales pour les écoles de province.

  • Administration : Digitalisation des services publics sur tout le territoire.

  • Économie : Développement du commerce en ligne et des services financiers mobiles.




Accélérer l'inclusion numérique

 

En signant cette convention, le gouvernement centrafricain fait le choix d'une technologie de pointe pour combler le fossé numérique. Cette connectivité fiable et performante est le socle nécessaire pour attirer de nouveaux investissements internationaux et renforcer la couverture nationale.


 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


