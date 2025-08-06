Alwihda Info
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : Présidentielle 2025, les assurances du président Ouattara pour un scrutin apaisé


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Août 2025



À l'occasion de son adresse à la Nation du mercredi 06 août 2025, veille de la célébration des 65 ans d'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, le président Alassane Ouattara a rassuré l'ensemble des Ivoiriens de ce que toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin "apaisé, sécurisé et démocratique".

"Mes chers compatriotes, dans quelques semaines vous serez appelés aux urnes pour l’élection présidentielle. À nouveau, je tiens à rassurer l'ensemble de nos compatriotes que toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique", a dit le président de la République.

Alassane Ouattara a promis que le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. Il a lancé un appel à la responsabilité de tous les acteurs : "J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile".

Il s'est félicité de tous les défis relevés par la Côte d'Ivoire et a invité les Ivoiriens à préserver les nombreux acquis. "Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère", a-t-il exhorté.

Le président Alassane Ouattara est arrivé le mercredi 6 août à Bouaké, ville choisie pour abriter les festivités marquant la célébration des 65 ans d'indépendance prévue le jeudi 7 août 2025.


