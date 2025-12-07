Cameroun - Nigeria : Le Gouverneur de Borno visite le camp de Minawao et promet une aide au retour

Bilan et Perspectives de Retour

Le camp de Minawao compte actuellement environ 81 000 réfugiés. Selon les autorités, près de 12 000 d'entre eux ont exprimé leur désir de retourner au Nigeria.



Cette visite illustre la volonté des autorités nigérianes de soutenir activement le rapatriement et la réhabilitation de leurs citoyens déplacés par les crises sécuritaires.

