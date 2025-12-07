Cameroun - Nigeria : Le Gouverneur de Borno visite le camp de Minawao et promet une aide au retour

Engagement de Soutien aux Réfugiés
Lors de sa visite, le Gouverneur Zulum a pris l'engagement d'apporter un soutien concret aux réfugiés, quelle que soit leur décision future, qu'ils choisissent de rester au Cameroun ou de retourner au Nigeria.
Aide Spécifique au Rapatriement
Pour les réfugiés qui souhaitent rentrer dans leur pays, un programme d'aide financière immédiate a été annoncé pour faciliter leur réinstallation :
Chefs de famille : 500 000 nairas.
Femmes et Enfants : 100 000 nairas.
Bilan et Perspectives de Retour
Le camp de Minawao compte actuellement environ 81 000 réfugiés. Selon les autorités, près de 12 000 d'entre eux ont exprimé leur désir de retourner au Nigeria.
Cette visite illustre la volonté des autorités nigérianes de soutenir activement le rapatriement et la réhabilitation de leurs citoyens déplacés par les crises sécuritaires.