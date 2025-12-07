Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Nigeria : Le Gouverneur de Borno visite le camp de Minawao et promet une aide au retour


Alwihda Info | Par - 8 Décembre 2025


Le Gouverneur de l'État de Borno au Nigeria, le Professeur Babagana Umara Zulum, est en visite de travail dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Accompagné du Gouverneur de la région, Midjiyawa Bakari, il s'est rendu au camp de réfugiés de Minawao, qui abrite de nombreux Nigérians déplacés.


Engagement de Soutien aux Réfugiés

 

Lors de sa visite, le Gouverneur Zulum a pris l'engagement d'apporter un soutien concret aux réfugiés, quelle que soit leur décision future, qu'ils choisissent de rester au Cameroun ou de retourner au Nigeria.


Aide Spécifique au Rapatriement


Pour les réfugiés qui souhaitent rentrer dans leur pays, un programme d'aide financière immédiate a été annoncé pour faciliter leur réinstallation :

  • Chefs de famille : 500 000 nairas.

  • Femmes et Enfants : 100 000 nairas.




Bilan et Perspectives de Retour


Le camp de Minawao compte actuellement environ 81 000 réfugiés. Selon les autorités, près de 12 000 d'entre eux ont exprimé leur désir de retourner au Nigeria.

Cette visite illustre la volonté des autorités nigérianes de soutenir activement le rapatriement et la réhabilitation de leurs citoyens déplacés par les crises sécuritaires.


Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


