AFRIQUE

Ambassade des États-Unis à Cotonou : Suspension des services consulaires et appel au confinement


Alwihda Info | Par - 8 Décembre 2025


L'Ambassade des États-Unis à Cotonou a émis de nouvelles directives de sécurité et opérationnelles suite à la tentative de coup d'État militaire survenue au Bénin le 7 décembre 2025.


Ambassade des États-Unis à Cotonou : Suspension des services consulaires et appel au confinement


 

Consignes de Sécurité

 

L'Ambassade continue de suivre de près l’évolution de la situation. En attendant de plus amples clarifications, les citoyens américains sont instamment priés de :

  • Rester chez eux.

  • S’abriter sur place (shelter in place) jusqu’à nouvel ordre.




Suspension des Services Consulaires



En raison de la situation sécuritaire en cours, l'Ambassade a annoncé la suspension de ses activités consulaires régulières :

  • Services concernés : Tous les rendez-vous consulaires habituels, incluant les services de visa et de passeport.

  • Date d'effet : La suspension prend effet à partir du lundi 8 décembre et ce, jusqu’à nouvel avis.



L'Ambassade communiquera davantage d’informations dès qu’elles seront disponibles et que la situation se sera stabilisée.

