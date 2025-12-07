Cameroun : Attaque armée et enlèvement de passagers sur l'axe Mora-Kousseri

Circonstances de l'Incident

Véhicule ciblé : Une voiture de type Peugeot 504, immatriculée AD 115 AF, a été attaquée par des hommes armés.

Intervention : La voiture, qui transportait des passagers, a été retrouvée vide et abandonnée par les forces de l'ordre.

Le nombre exact de personnes enlevées n'est pas connu à l'heure actuelle, mais le véhicule était susceptible de transporter jusqu'à six (6) personnes, incluant le chauffeur.







Les forces de sécurité ont été déployées pour retrouver les passagers et identifier les auteurs de cette attaque.

