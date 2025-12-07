Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Attaque armée et enlèvement de passagers sur l'axe Mora-Kousseri


Alwihda Info | Par - 8 Décembre 2025


Une attaque à main armée s'est produite sur la Route Nationale numéro 1 (RN1), sur l'axe Zigué - Zigagué (tronçon Mora-Kousseri), ce 7 décembre 2025, vers 11h00.


Circonstances de l'Incident

  • Véhicule ciblé : Une voiture de type Peugeot 504, immatriculée AD 115 AF, a été attaquée par des hommes armés.

  • Intervention : La voiture, qui transportait des passagers, a été retrouvée vide et abandonnée par les forces de l'ordre.

 

 

Le nombre exact de personnes enlevées n'est pas connu à l'heure actuelle, mais le véhicule était susceptible de transporter jusqu'à six (6) personnes, incluant le chauffeur.

 

Les forces de sécurité ont été déployées pour retrouver les passagers et identifier les auteurs de cette attaque.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


