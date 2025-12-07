Alwihda Info
Arrivée du Président Adama Barrow à Abidjan pour l'investiture du Président Ouattara


Alwihda Info | Par - 8 Décembre 2025


Le Chef de l’État gambien, Son Excellence le Président Adama Barrow, est arrivé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour assister à la cérémonie d’investiture de Son Excellence le Président-élu Alassane Ouattara, prévue ce lundi 8 décembre 2025 matin.


Arrivée du Président Adama Barrow à Abidjan pour l'investiture du Président Ouattara


 

À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët Boigny, le Président Barrow a été chaleureusement accueilli par le Premier Ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé.

 

Cette visite souligne les relations diplomatiques solides entre la Gambie et la Côte d'Ivoire, et vise à renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux nations.

 

Le Président Ouattara a remporté l'élection présidentielle ivoirienne en octobre 2025 avec 91% des suffrages. L'événement devrait réunir plus d'une dizaine de Chefs d'État pour la cérémonie d'investiture.

Peter Kum
