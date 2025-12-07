Arrivée du Président Adama Barrow à Abidjan pour l'investiture du Président Ouattara

À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët Boigny, le Président Barrow a été chaleureusement accueilli par le Premier Ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé.







Cette visite souligne les relations diplomatiques solides entre la Gambie et la Côte d'Ivoire, et vise à renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux nations.



Le Président Ouattara a remporté l'élection présidentielle ivoirienne en octobre 2025 avec 91% des suffrages. L'événement devrait réunir plus d'une dizaine de Chefs d'État pour la cérémonie d'investiture.

