AFRIQUE

Nigeria : La Tentative de Coup d'État au Bénin marque un point de rupture


Alwihda Info | Par - 8 Décembre 2025


La tentative de coup d'État militaire visant à renverser le Président béninois Patrice Talon, survenue dimanche dernier, semble avoir constitué un point de rupture dans la politique régionale du Nigeria face à la vague de putschs en Afrique de l'Ouest.


Nigeria : La Tentative de Coup d'État au Bénin marque un point de rupture


 

Jusqu'à présent, la réaction d'Abuja s'était limitée à des condamnations diplomatiques et, dans le cas du Niger, à des menaces d'intervention. La crise au Bénin a cependant forcé une action immédiate et concrète.

 

 Réaction Militaire Imminente

 

Pour la première fois dans cette série de crises, le Nigeria a réagi avec une fermeté militaire :

  • Déploiement Aérien : Le Nigeria a dépêché des avions de chasse depuis leurs bases de Lagos vers l'espace aérien béninois.

  • Signal Clair : Ce déploiement a signalé clairement qu'Abuja est désormais prêt à recourir à la force si nécessaire pour contrer les changements anticonstitutionnels à sa frontière immédiate.



 Situation Actuelle et Surveillance Maintenue

 

La situation au Bénin étant désormais stabilisée (échec du coup d'État), le Nigeria a retiré ses avions de chasse. Cependant, la Force Aérienne Nigériane continue d'assurer une surveillance aérienne de la zone.

 

Ce signal fort envoyé par Abuja indique une nouvelle position stratégique  a souligné dimanche le ministère de la défense du Nigeria:

Le Nigeria ne tolérera plus de coups d’État à sa frontière, notamment compte tenu des menaces djihadistes communes et de la nécessité de préserver la stabilité du commerce transfrontalier.



Ce changement de posture, passant de la rhétorique à la démonstration de force rapide, souligne l'importance vitale du Bénin comme voisin stable pour la sécurité et l'économie nigérianes.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


