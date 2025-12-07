Nigeria : La Tentative de Coup d'État au Bénin marque un point de rupture

Jusqu'à présent, la réaction d'Abuja s'était limitée à des condamnations diplomatiques et, dans le cas du Niger, à des menaces d'intervention. La crise au Bénin a cependant forcé une action immédiate et concrète.







Réaction Militaire Imminente

Pour la première fois dans cette série de crises, le Nigeria a réagi avec une fermeté militaire :



Déploiement Aérien : Le Nigeria a dépêché des avions de chasse depuis leurs bases de Lagos vers l'espace aérien béninois.

Signal Clair : Ce déploiement a signalé clairement qu'Abuja est désormais prêt à recourir à la force si nécessaire pour contrer les changements anticonstitutionnels à sa frontière immédiate.





Situation Actuelle et Surveillance Maintenue

La situation au Bénin étant désormais stabilisée (échec du coup d'État), le Nigeria a retiré ses avions de chasse. Cependant, la Force Aérienne Nigériane continue d'assurer une surveillance aérienne de la zone.







Ce signal fort envoyé par Abuja indique une nouvelle position stratégique a souligné dimanche le ministère de la défense du Nigeria:



Le Nigeria ne tolérera plus de coups d’État à sa frontière, notamment compte tenu des menaces djihadistes communes et de la nécessité de préserver la stabilité du commerce transfrontalier.







Ce changement de posture, passant de la rhétorique à la démonstration de force rapide, souligne l'importance vitale du Bénin comme voisin stable pour la sécurité et l'économie nigérianes.

