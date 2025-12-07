Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : Arrivée du Sous-secrétaire d'État américain Jacob Helberg pour renforcer la coopération économique


Alwihda Info | Par - 8 Décembre 2025


Le Sous-secrétaire d'État aux Affaires économiques, Jacob Helberg, à la tête de la Délégation présidentielle des États-Unis en Côte d’Ivoire, a souligné l’engagement de l’Amérique à renforcer le partenariat économique bilatéral.


Côte d’Ivoire : Arrivée du Sous-secrétaire d'État américain Jacob Helberg pour renforcer la coopération économique


 

Lors d’une visite symbolique à l’échangeur de Koumassi, la délégation américaine a illustré la manière dont les investissements stratégiques dans les infrastructures ouvrent de nouvelles perspectives.

 

 

L’échangeur de Koumassi est un projet majeur financé par le gouvernement américain à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC).

 

La visite a permis de mettre en évidence les bénéfices concrets de ce type d'investissement :

  • Fluidification de la circulation et réduction des coûts de transport.

  • Renforcement de la connectivité et des échanges.

  • Création d’opportunités pour les entreprises, au bénéfice des populations ivoirienne et américaine.

 

Pour célébrer les liens solides entre les deux pays, le chef de la délégation américaine et le Maire de Koumassi ont procédé à un échange symbolique de maillots de football. Ce geste reflète la passion commune pour le sport et l’esprit d’amitié qui unit les peuples américain et ivoirien.

 

La visite de Jacob Helberg réaffirme la volonté des États-Unis d'utiliser l'investissement en infrastructure comme levier clé du développement et de la coopération.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/12/2025

Tchad : Le directeur de cabinet du ministère des Transports arrêté par l’ANSE à N’Djamena

Tchad : Le directeur de cabinet du ministère des Transports arrêté par l’ANSE à N’Djamena

Tchad : Lancement d'une campagne de sensibilisation à la vaccination animale à Béré dans la Tandjilé Tchad : Lancement d'une campagne de sensibilisation à la vaccination animale à Béré dans la Tandjilé 07/12/2025

Populaires

La CEDEAO Condamne la Tentative de Coup d'État au Bénin et menace d'intervention

07/12/2025

Université de N’Djamena : Cérémonie de célébration des nouveaux docteurs en mathématiques

07/12/2025

Tchad : Le directeur de cabinet du ministère des Transports arrêté par l’ANSE à N’Djamena

07/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/12/2025 - Barra Lutter

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale 04/12/2025 - AEC

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter