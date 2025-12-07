Côte d’Ivoire : Arrivée du Sous-secrétaire d'État américain Jacob Helberg pour renforcer la coopération économique

Lors d’une visite symbolique à l’échangeur de Koumassi, la délégation américaine a illustré la manière dont les investissements stratégiques dans les infrastructures ouvrent de nouvelles perspectives.



L’échangeur de Koumassi est un projet majeur financé par le gouvernement américain à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC).







La visite a permis de mettre en évidence les bénéfices concrets de ce type d'investissement :



Fluidification de la circulation et réduction des coûts de transport.

Renforcement de la connectivité et des échanges.

Création d’opportunités pour les entreprises, au bénéfice des populations ivoirienne et américaine.

Pour célébrer les liens solides entre les deux pays, le chef de la délégation américaine et le Maire de Koumassi ont procédé à un échange symbolique de maillots de football. Ce geste reflète la passion commune pour le sport et l’esprit d’amitié qui unit les peuples américain et ivoirien.







La visite de Jacob Helberg réaffirme la volonté des États-Unis d'utiliser l'investissement en infrastructure comme levier clé du développement et de la coopération.

