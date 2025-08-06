Alwihda Info
Côte d’Ivoire : augmentation de la prime exceptionnelle de fin d’année pour les fonctionnaires


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Août 2025



Dès janvier 2026, la prime exceptionnelle de fin d'année dont bénéficient les fonctionnaires ivoiriens connaîtra une augmentation ; elle passera d'un tiers à deux tiers du salaire indiciaire mensuel de base. Cette information a été annoncée par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de son message à la Nation le mercredi 6 août 2025.

Le chef de l'État a inscrit cette mesure dans la continuité des décisions visant à améliorer le quotidien des Ivoiriens. Parmi celles-ci, l'on trouve le contrôle des prix des produits de grande consommation, la revalorisation des salaires et le renforcement des filets sociaux pour venir en aide aux citoyens les plus vulnérables.

En plus des fonctionnaires, les retraités bénéficieront également d’une augmentation de leur prime exceptionnelle. En effet, à partir de septembre 2025, elle passera d’un tiers à deux tiers de la pension mensuelle.

« C'est une reconnaissance de l'action des fonctionnaires au service de l'État et de celle des retraités pour leurs contributions, mais aussi et surtout un signe que la croissance doit être partagée », a soutenu le président Alassane Ouattara. Il a également invité le secteur privé à emboîter le pas, en prenant des initiatives similaires pour améliorer les conditions des employés.

« J'encourage le secteur privé à également faire un effort pour leurs employés », a-t-il dit.


