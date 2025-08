Tchad-Libye-Égypte : début des levés topographiques LIDAR pour le projet de route transnationale

Les premières étapes concrètes du projet géant de route transnationale reliant la Libye, l’Égypte et le Tchad ont débuté avec le lancement des levés topographiques utilisant la technologie LIDAR (Light Detection And Ranging) à Amdjarass, dans la province de l'Ennedi-Est, au Nord du Tchad.



Réalisés à l’aide d’aéronefs spécialisés, ces relevés ont permis de cartographier avec précision, une portion de 10 kilomètres en seulement 30 minutes, marquant le passage à la phase d’étude détaillée du projet. D'une longueur totale de 1 720 kilomètres, cette future autoroute régionale est répartie comme suit : 930 km sur le territoire tchadien, 400 km en Égypte, 390 km en Libye.



Ce projet d’infrastructure d’envergure vise à dynamiser les échanges commerciaux, renforcer les connexions économiques et sociales entre les trois pays, et accélérer l’intégration régionale dans une zone à fort potentiel, souvent enclavée. Le lancement des travaux de levé représente bien plus qu’une formalité technique.



Il symbolise l’entrée dans une phase stratégique où les études détaillées permettront de planifier les travaux de construction dans des conditions optimales. Les données LIDAR permettront notamment d’évaluer le relief, la végétation et les zones sensibles pour adapter au mieux le tracé de la route.



Outre son impact logistique et économique, cette infrastructure ambitionne de consolider la coopération sous-régionale et de faciliter la circulation des biens, des personnes et des services dans cet espace saharien et sahélien, autrefois difficilement accessible. À terme, cette route devrait offrir de nouvelles perspectives de développement aux populations locales, contribuer à l'intégration humaine et promouvoir la paix par la coopération économique.