Cameroun-Sénégal : une coopération bilatérale en action

La 5ème session de la grande commission mixte de coopération entre le Cameroun et le Sénégal s’est ouverte le 31 juillet 2025, à Yaoundé, sous la présidence conjointe de Lejeune Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures du Cameroun et Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal.



Cette session marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, avec pour objectif de : consolider les acquis diplomatiques et économiques ; identifier les défis communs ; et de définir des axes d’action concrets à travers des projets structurants.



En marge de la cérémonie d’ouverture, Mme la ministre a également eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue camerounais, réaffirmant les liens de fraternité et de coopération entre le Sénégal et le Cameroun. Cette rencontre était placée sous le sceau du dialogue, de la solidarité africaine et de l’engagement commun pour un avenir partagé.



Les travaux, qui se poursuivront jusqu’au 1ᵉʳ août 2025, offrent une occasion privilégiée d’évaluer l’état de la coopération bilatérale et d’explorer de nouvelles pistes de partenariat entre les deux pays frères.