Guinée : des pluies diluviennes meurtrières à Conakry

Selon les premières informations disponibles, ces intempéries ont malheureusement entraîné la mort de plus de sept (7) de nos concitoyens et provoqué de nombreux sinistres dans plusieurs quartiers de la capitale.



En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, ainsi qu’au peuple de Guinée tout entier. Il exprime sa compassion et sa solidarité aux victimes et aux personnes affectées par cette tragédie.



Le Gouvernement appelle les populations à redoubler de vigilance en cette période de fortes précipitations, à respecter les consignes de sécurité, et à suivre attentivement les bulletins et alertes diffusés par les services météorologiques nationaux.



Des instructions ont été données aux services compétents pour apporter l’assistance nécessaire aux familles endeuillées et aux sinistrés, et pour renforcer les dispositifs de prévention et de secours dans les zones à risques.



Le Gouvernement reste mobilisé aux côtés des citoyens et réaffirme sa détermination à œuvrer pour la protection des vies humaines et des biens face aux aléas climatiques.