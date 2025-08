AFRIQUE Nigeria : participation de la BAD à la cérémonie inaugurale de la zone spéciale de traitement agro-industriel dans l’État d’Oyo

Troisième cérémonie de lancement en 2025 dans le cadre de la 1re phase du programme SAPZ au Nigeria, et la première dans le sud-ouest du pays.











Le gouvernement fédéral du Nigeria, le gouvernement de l’État d’Oyo et la Banque africaine de développement procéderont à l’inauguration de la Zone spéciale de transformation agro-industrielle de l’État d’Oyo (SAPZ) ce 2 août 2025 à Ijaiye, dans la zone de gouvernement local d’Akinyele.







Le vice-président nigérian Kashim Shettima, le président du Groupe de la Banque africaine de développement Akinwumi A. Adesina, et le gouverneur de l’État d’Oyo Seyi Makinde, présideront la cérémonie en présence de hauts fonctionnaires, de partenaires au développement et de dirigeants du secteur privé.







Mis en place par la Banque africaine de développement, le programme des Zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ) constitue un maillon essentiel de la stratégie « Nourrir l’Afrique » du Groupe de la Banque. Le programme vise à transformer l’économie rurale du Nigeria en facilitant l’agro-industrialisation, l’accès aux marchés et en attirant les investissements privés.







Cette cérémonie constituera le troisième lancement pour la première phase du programme SAPZ au Nigeria, et la première dans le sud-ouest du pays. En avril 2025, la Banque avait lancé avec succès, les SAPZ dans les États de Kaduna et de Cross River. Ce programme souligne l’engagement du Groupe de la Banque africaine de développement à favoriser un développement agro-industriel équilibré au niveau régional dans tout le Nigeria.







La première phase du programme SAPZ au Nigeria couvre sept États fédérés outre le Territoire de la capitale fédérale (TCF). Il s’agit des États de Kaduna, Cross River, Oyo, Ogun, Kwara, Kano et Imo pour un financement total de 538 millions de dollars cofinancé par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement (BID), le Fonds international de développement agricole (FIDA) et des contributions de la Fédération du Nigeria et des États fédérés bénéficiaires.







Avec près de huit millions d’habitants et représentant la plus grande masse continentale de la partie sud du pays, l’État d’Oyo est l’un des États du Nigeria qui disposent de plus de terres agricoles. Plus de 90 % de ses 28 454 kilomètres carrés sont constitués de terres arables, le plaçant au rang des principaux contributeurs à la production agricole du Nigeria. Sa proximité avec Lagos, la ville la plus peuplée et plus grande économie infranationale d’Afrique, en fait un pôle naturel pour l’investissement agro-industriel, le commerce et l’accès au marché.



S’étendant sur 300 hectares, le site de la SAPZ d’Ijaiye se trouve à seulement 29 kilomètres d’Ibadan, la capitale de l’État d’Oyo. Il est relié à des infrastructures essentielles comme la gare ferroviaire de Chief Obafemi Awolowo située à 16 kilomètres, ainsi qu’à un réseau routier récemment rénové assurant la connexion avec l’aéroport Samuel Ladoke Akintola (en cours de modernisation pour en faire une plateforme de fret international). Ces actifs positionnent l’État d’Oyo comme un pôle naturel de transformation agro-industrielle, tourné à la fois vers le marché intérieur et l’export.







La SAPZ capitalisera sur l’avantage comparatif d’Oyo dans les secteurs du manioc, du maïs, de la volaille, du soja et de l’horticulture.







Outre le centre d’Ijaiye, l’État développe également un pôle agroalimentaire de 2 800 hectares comptant un Centre de transformation agricole (ATC) à Eruwa, conçu pour répondre aux besoins des petits agriculteurs ainsi que des jeunes agro-entrepreneurs par le biais d’infrastructures et de plateformes de services partagées. Ces deux mécanismes sont appuyés par un financement de 37 millions de dollars de la Banque africaine de développement.







Alors que la Banque africaine de développement et le gouvernement du Nigeria font progresser le programme, le lancement de la SAPZ d’Oyo souligne la poursuite de l’intensification de la croissance agro-industrielle intégrée et inclusive à travers le pays.







Vingt-quatre autres États nigérians participeront à la 2e phase du programme SAPZ. Cette 2e phase a généré 2,2 milliards de dollars d’intérêt d’investissement mondial lors du Forum africain sur l’investissement tenu en décembre 2024 à Rabat au Maroc.





