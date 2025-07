RCA : le président Touadéra nomme un nouveau chef d’état-major et crée un 14ème bataillon

Le président de la République centrafricaine, Pr Faustin Archange Touadéra, a signé une série de décrets majeurs le 28 juillet 2025, visant à réorganiser profondément les Forces Armées Centrafricaines (FACA).



Ces mesures s’inscrivent dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de Défense 2022-2027 et de la Stratégie Nationale de Défense adoptée en février 2025.



1. Nouvelle nomination à la tête des FACA

Le général d’armée Zéphirin Mamadou, matricule 1985-2-1267, a été nommé chef d'État-Major général des FACA, commandant du Quartier général et de la zone de défense de Bangui. Il remplace ainsi l’ancien chef d’état-major dans le cadre d’un renouvellement stratégique des hauts commandements militaires.



2. Création de six Zones de Défense

Afin d’assurer une meilleure couverture sécuritaire du territoire national, six Zones de Défense ont été officiellement créées :

Zone de Défense de Bangui (ZDDB)

Zone de Défense Sud-Ouest (ZDSO)

Zone de Défense Nord-Ouest (ZDNO)

Zone de Défense Nord-Est (ZDNE)

Zone de Défense Centre-Est (ZDCE)

Zone de Défense Sud-Est (ZDSE).

Ces zones regroupent plusieurs préfectures et sont placées sous la responsabilité directe du chef d'État-Major général.



3. Nomination de nouveaux officiers dans les zones de défense

Des officiers supérieurs et généraux, diplômés d’écoles de guerre, ont été désignés pour commander chacune de ces zones. Plusieurs autres officiers ont également été nommés à des postes stratégiques au sein de l’État-major général, des bataillons et du cabinet du CEMG. Ces nominations visent à renforcer la chaîne de commandement et l'efficacité opérationnelle des FACA.



4. Création du 14ème Bataillon d’Infanterie Territorial (BIT 14)

Dans un souci d’élargir la capacité opérationnelle des forces armées, un 14e Bataillon d’Infanterie Territorial a été institué. Les modalités d’organisation de cette nouvelle unité seront fixées par arrêté ministériel.