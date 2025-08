Cameroun : Les Bataillons d’Intervention Rapide renforcent la protection des personnes vulnérables

Des patrouilles ciblées pour sécuriser les zones à risque.

pour sécuriser les zones à risque. La mise en place de zones de refuge sécurisées .

. Des partenariats étroits avec les acteurs humanitaires pour une meilleure coordination de l'aide et de la protection.

Conscients des risques accrus pour ces groupes (violences sexuelles, déplacements forcés, exploitation), les BIR ont mis en place des mesures spécifiques pour garantir leur sécurité et leur dignité. Ces actions respectent les principes du, qui impose la protection des civils en toutes circonstances.Les dispositifs déployés incluent :Ces efforts visent à assurer que les missions de sécurité ne se font pas au détriment de la dignité et des droits des populations les plus fragiles.