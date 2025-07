RCA : le président Faustin Archange Touadéra échange avec l'entrepreneur nigérian Tony Elumelu

Le président de la République centrafricaine, le Pr Faustin Archange Touadéra, a accordé une audience à l’entrepreneur nigérian Tony Elumelu, PDG du groupe bancaire UBA et fondateur de la Fondation Tony Elumelu.



En visite à Bangui sur invitation du chef de l’État, dans le cadre du CAUCUS Africain 2025, l’homme d’affaires a entamé son séjour en Centrafrique par une rencontre de haut niveau au Palais présidentiel le 30 juillet 2025.



Tony Elumelu, reconnu pour son engagement en faveur de l’entrepreneuriat, a déjà financé plus de 20.000 projets portés par de jeunes entrepreneurs du continent, à hauteur de 56 milliards de FCFA, via sa fondation. Ce programme ambitieux a permis la création de plus de 800.000 emplois directs et indirects à travers l’Afrique.



À sa sortie d'audience, M. Elumelu s’est dit ravi de visiter Bangui en répondant à l’invitation du président de la République. Il a indiqué avoir souhaité « saluer personnellement le chef de l’État et discuter des perspectives de collaboration en faveur du développement économique de la République centrafricaine ».



Parmi les sujets abordés, figure l’approfondissement du secteur bancaire dans le pays. Le président de la République Faustin Archange Touadéra a exprimé le vœu de voir la République centrafricaine devenir le 21ème pays africain à accueillir une succursale de UBA, déjà présente dans vingt pays du continent. Une telle implantation permettrait, selon lui, de renforcer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et pour les jeunes entrepreneurs locaux.



L’entretien a également porté sur les programmes de la Fondation Tony Elumelu, qui offre aux jeunes porteurs de projets une formation en entrepreneuriat et un financement non remboursable de 5.000 dollars US à ceux dont les projets sont jugés viables. Tony Elumelu a par ailleurs évoqué le Forum annuel des entrepreneurs africains organisé par sa fondation, qui rassemble des participants venus de tout le continent, y compris de la Centrafrique.



À ce jour, plus de 25.600 jeunes Africains ont bénéficié de ce programme. Le président de la République a accepté l’invitation à ce forum afin de partager sa vision et encourager la jeunesse africaine. M. Elumelu a salué l’engagement du président centrafricain, soulignant qu’il est non seulement un chef d’État en fonction, mais également Pr agrégé des mathématiques et continue à dispenser ses cours à l’Université, donc très proche de la jeunesse.



Ce qui justifie le choix de l’invitation du chef de l’Etat à partager sa vision aux jeunes générations africaines. En outre, l’entrepreneur nigérian a exprimé sa volonté de porter haut la voix de la République centrafricaine, en marge du Sommet des Nations-Unies à New-York aux USA, lors de la réunion avec les bailleurs de fonds.



Cette rencontre entre dans la dynamique de la vision du chef de l’Etat à mobiliser les États, les bailleurs et les opérateurs économiques privés en faveur du financement du Plan national de développement (PND-RCA 2024-2028).