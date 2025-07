Tchad : industrialisation du secteur agricole, le chantier N°9 examiné en présence du chef de l’Etat

Juste après la réunion de suivi-évaluation axée sur l’industrialisation du secteur de l’élevage, le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a présidé une autre réunion consacrée cette fois-ci, à la mise en œuvre des actions du chantier 09 relatif à l’industrialisation du secteur agricole.



C’est connu de tous, avant l’ère du pétrole qui est une ressource tarissable, l’Agriculture et l’Elevage étaient les deux mamelles de l’économie tchadienne. A la table du chef de l’État, l’agriculture n’est plus une affaire secondaire. Il tient à sa promesse consistant à industrialiser la terre, irriguer l’économie et semer l’autosuffisance à l’échelle nationale. Car sa conviction réside dans le fait que la terre ne doit plus être un potentiel endormi mais, une richesse exploitée pour tous.



Ce mercredi 30 juillet 2025, en présence du ministre de tutelle, du ministre d’Etat des Finances ainsi que des proches collaborateurs, les quatre actions majeures devant booster l’agriculture au Tchad ont été passés au crible. Il s’agit notamment du développement des filières agricoles durables, de l’Amélioration de la gouvernance du secteur agricole, de l’augmentation de la production agricole et enfin de la réforme de la banque agricole et commerciale du Tchad.



De la présentation, il ressort que jusqu’en date du 10 juillet 2025, 54% des sous-actions ont été réalisées en dehors de celles qui nécessitent deux à trois années pour leur exécution. Selon le rapport du ministère, à titre d’exemple, 26 coopératives sont créées ou restructurées sur 50 prévues annuellement. Pour les aménagements hydro-agricoles, un accord de prêt pour l’aménagement de 240 hectares à Eré, dans le Mayo-Kebbi Est, est approuvé par la BAD. 80 hectares aménagés du périmètre de N’Djamena Farah sont exploités à 100%, sur financement de l’Etat et de la Banque Mondiale.



La BAD a aussi promis de financer l’aménagement de 2690 hectares en maîtrise totale d’eau dans les provinces du Mayo-Kebbi Est, de la Tandjilé, du Logone Occidental, du Moyen-Chari et du Chari-Baguirmi. Pour les engrais, à la date du 19 juillet 2025, un total 6.231 tonnes est acquis par l’Etat et les partenaires pour un objectif de 12.000 tonnes par an. Quant aux semences améliorées, 5.670 tonnes dont 16 tonnes acquises par l’Etat et les partenaires.



Mais malgré ses performances, le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, toujours exigeant en ce qui concerne le bien-être de la population a ordonné au ministre de fournir plus d’efforts dans la sensibilisation afin que les tchadiens reviennent à la terre. Dans la même lancée, le chef de l’Etat trouve anormal que certaines cultures qui sont sorties des entrailles des terres du Tchad ne soient pas labellisées « Made in Tchad », mais sont plutôt exportées dans les pays voisins et labellisées en leurs noms.



Un effort doit être fait dans ce sens pour que dorénavant, il ne soit exporté que le surplus de produits agricoles afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Répondant à la plainte du ministre et son staff sur l’accaparement des bâtiments et espaces dédiés à la recherche par certains individus, le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a ordonné séance tenante que ses gens soient dégagés.



Il a en outre, fustigé le comportement de personnes qui achètent de grands espaces et qui ne les exploitent pas portant ainsi préjudice au reste de la population sans grand moyens et qui désirent s’adonner au travail de la terre. Cette ferveur du chef de l’Etat démontre à suffisance l’importance qu’il accorde au secteur agricole.



Et, comme le slogan le dit, l’agriculture est l’une des deux mamelles du pays. A ce titre, elle joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire ainsi que dans l’économie du pays. A titre d’exemple, elle emploie plus de 70 % de la population active, notamment en milieu rural et représente environ, 30 à 40 % du PIB.