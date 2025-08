Sécurité intelligente : Le Tchad mise sur la technologie pour protéger sa capitale

Nominations stratégiques au Centre National des Opérations de Vidéosurveillance (CNOV)



Par décret n°1651/PR/PM/MSPI/2025 du 28 juillet 2025, deux hauts responsables de la Police nationale ont été nommés à la tête du CNOV, une structure centrale dans cette nouvelle politique sécuritaire :



Directeur : Commissaire divisionnaire SALEH WARDOUGOU DARKALLAH

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire DJERANE ALLAH-RAMADJI ARISTIDE



Cette nomination vise à renforcer la gouvernance et la coordination des opérations de vidéosurveillance à l’échelle de la capitale.



Partenariat technologique avec Huawei Technologies



Le 12 juin 2025, le Général de Corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache, Ministre de la Sécurité, a rencontré une délégation de Huawei Technologies conduite par son vice-directeur, Guo Yinghui. L’objectif : explorer les solutions technologiques proposées par le géant chinois pour équiper N’Djamena d’un système de vidéosurveillance de pointe.



Parmi les innovations présentées : Caméras intelligentes HD à vision nocturne, Détection automatique des comportements suspects, Réseaux interconnectés par fibre optique, Logiciels d’analyse comportementale et géolocalisation en temps réel.



Le ministre a salué une « opportunité de hisser la sécurité de la capitale à un niveau technologique conforme aux défis du moment ».



Déploiement d’un maillage intelligent



Le projet prévoit une couverture progressive de la ville, divisée en sept zones de surveillance stratégiques. Chaque zone sera équipée de : Capteurs haute résolution, Mâts de support, onduleurs de sécurité, et centres de stockage redondant, Liaison fibre optique centralisée vers le CNOV.



Avant le déploiement effectif, une étude de faisabilité sera menée pour adapter le dispositif aux réalités locales et assurer l’adhésion communautaire.



Visite ministérielle et état des lieux



Le 11 janvier 2025, le Général Ali Ahmat Aghabache s’est rendu au Centre de Commandement des Caméras de Surveillance de N’Djamena, en compagnie de plusieurs responsables de la sécurité. Cette visite surprise visait à : Évaluer les capacités techniques existantes, Identifier les contraintes, notamment liées à l’énergie, Donner des instructions pour étendre le réseau vers les zones sensibles, y compris les berges du fleuve Chari



Avec l’appui de partenaires technologiques et l'engagement des autorités, le Tchad ambitionne de faire de N'Djamena une capitale plus sûre, connectée, surveillée et réactive face aux menaces. Cette stratégie de sécurité intelligente mise sur la prévention, l’anticipation et la rapidité d’intervention, dans le respect des droits et de la tranquillité des citoyens.