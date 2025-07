Tchad : épidémies évitées, vies sauvées, les médias au cœur du combat pour la vaccination

Sous le thème « Épidémies évitées, vies sauvées : le pouvoir de la vaccination au Tchad », un café de presse s’est tenu ce jeudi 31 juillet 2025 à la Maison de la Presse du Tchad.



À l’initiative de l’UNICEF, en partenariat avec le Programme Élargi de Vaccination (PEV), la rencontre a mobilisé les points focaux des médias autour d’un objectif clair : renforcer le rôle de la presse dans la promotion de la vaccination et la lutte contre la désinformation.



Dans son discours d’ouverture, M. Kondol, directeur de la Coopération au ministère de la Communication, a souligné l’importance cruciale de la vaccination pour l’humanité et la santé publique. Il a rappelé les ravages historiques causés par des maladies comme la poliomyélite et la rougeole, tout en saluant les efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires pour inverser cette tendance.



Selon lui, grâce aux campagnes de vaccination et à l’engagement des professionnels de santé, le Tchad est aujourd’hui sur la voie de l’éradication de la poliomyélite. Dans un contexte marqué par la désinformation et certaines réticences culturelles, M. Kondol a insisté sur la nécessité de relayer des messages fiables et adaptés aux réalités locales.



Il a invité les journalistes à se positionner comme des relais de confiance pour sensibiliser les communautés. Il conclut en appelant à une mobilisation collective : encourager les familles à faire vacciner leurs enfants, et rappeler l’importance des vaccinations régulières reste un impératif de santé publique.



Cette rencontre s’inscrit dans une stratégie de renforcement de la communication sur les enjeux de santé. Pour l’UNICEF, les médias jouent un rôle essentiel dans ce combat