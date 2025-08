Tchad : Installation du nouveau président du tribunal de grande instance de Moundou

Brahim Ali Kolla en tant que Président du tribunal de grande instance de Moundou.

en tant que Président du tribunal de grande instance de Moundou. Hisseine Markani Saleh Abdoul en tant que Vice-Président.

en tant que Vice-Président. Abdoulaye Bono Kono en tant que Procureur de la République.

Sous la présidence du substitut du procureur de la République, Mbaissangbé Albin, la cérémonie a officialisé la prise de fonctions de :Cette nomination marque une étape importante dans le renforcement des institutions judiciaires et la promotion de la justice dans la province du Logone Occidental.Ancien procureur de la République près ce même tribunal il y a quatre ans, Brahim Ali Kolla revient avec une grande expérience et un engagement renouvelé pour une justice équitable et accessible à tous. Le substitut du procureur de la République a exhorté les nouveaux responsables à agir différemment et à répondre aux exigences de leurs nouvelles fonctions.