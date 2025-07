Gabon : le président à l’écoute de la diaspora gabonaise en Turquie

Dans le cadre de sa visite d’État en Turquie, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré la communauté gabonaise établie en Turquie, lors d’un échange fraternel à Ankara.



Ce moment de dialogue, placé sous le signe de la proximité et de l’écoute, a permis aux représentants de la diaspora d’exprimer leurs préoccupations : difficultés d’accès aux stages et à l’emploi, lenteurs administratives, retards dans le paiement des bourses.



Ils ont également réaffirmé leur volonté de contribuer activement au développement du Gabon après leurs études. Attentif et réceptif, le chef de l’État a salué leur engagement et leur patriotisme. A cette occasion, il a assuré que les préoccupations soulevées seront transmises aux instances compétentes pour un suivi approprié.



Cette rencontre témoigne de l’engagement du président gabonais à maintenir un lien fort avec la diaspora, et à faire d’elle un acteur clé de la transformation nationale.