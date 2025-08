Cameroun : Joseph Lekealem, un pilier de la conservation de la faune et des aires protégées

Un Parcours Riche en Expérience

Diplômé en ingénierie des eaux et forêts de l’université de Dschang, Joseph Lekealem a débuté sa carrière dans la fonction publique en 1996. Son parcours l'a conduit à travailler au ministère de l’Environnement et au cabinet du Premier ministre, avant de rejoindre son poste actuel. Son expertise s'étend de la lutte contre le braconnage à la coordination de la politique faunique. Il a également joué un rôle clé dans les grandes conventions internationales telles que l'AEWA, la CMS et le SWM.





Parmi ses réalisations majeures, on compte la contribution à l'élaboration de plus de 15 plans de gestion des zones protégées, ainsi que la création du Système national de gestion des stocks d’ivoire, un outil reconnu pour sa transparence et son efficacité.



Un Engagement Inspiré par ses Racines

Originaire de Lebang, dans le sud-ouest du Cameroun, Joseph Lekealem a puisé son engagement dans un environnement où la nature était sacrée. Son expérience au Jardin botanique de Limbe a renforcé sa passion, combinant recherche scientifique et interaction avec les communautés.





Face à la recrudescence des conflits entre les humains et les éléphants, il milite pour des solutions durables. Il promeut des stratégies de coexistence, une meilleure planification de l’usage des terres et le renforcement des capacités locales. Pour lui, la coopération transfrontalière avec des pays voisins comme le Tchad, le Gabon ou le Congo est essentielle, car les animaux ne connaissent pas de frontières.



Une Vision d'Avenir Axée sur la Communauté

Joseph Lekealem met un accent particulier sur l'importance de l'implication des communautés locales dans les efforts de conservation. Il est convaincu que la réussite de ces initiatives repose sur la sensibilisation, le transfert de compétences et un financement durable. Son approche repose sur la certitude qu'une coexistence pacifique entre les populations et la faune est possible, à condition d'un engagement collectif et structuré.