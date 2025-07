Tchad : épidémie de choléra au Ouaddaï, le gouvernement évalue la situation avec les partenaires

La délégation est allée visiter le camp des réfugiés de Dougui, situé à 110 km au Sud-est d’Abéché, où plusieurs cas de choléra ont été enregistrés depuis le 24 juillet dernier.



En effet, ce 30 juillet 2025, une rencontre d'évaluation de la situation entre la délégation et les partenaires, s'est tenue à Abéché, au cours de laquelle le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a fait savoir que des dispositifs sanitaires sont renforcés pour contenir cette épidémie, et éviter sa propagation dans les provinces voisines.



Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin a évoqué l'urgence de renforcer un accès sécurisé à l’eau potable pour endiguer la propagation du choléra. Il a annoncé des actions concrètes en cours, notamment la connexion de 8 forages à 2 châteaux, la construction de 3 forages de 30m³ avec Wold Vision dans le site, le suivi physico-chimique et bactériologique de l’eau dans les zones touchées.



A cette occasion, il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, pour leur prompte réaction en disposant en urgence de 100kits Wash. Il a enfin réaffirmé l’engagement total de son département à renforcer l’accès à l’eau potable dans les zones à risque.



Il faut noter que cette épidémie de choléra a été déclarée dans la province du Ouaddaï, le 24 juillet 2025 dans le camp de réfugiés de Dougui dans la Sous-préfecture de Chokoyan, dans le département de Ouara, province du Ouaddaï.