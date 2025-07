AFRIQUE Congo : Le professeur Théophile Obenga élévé à la dignité de Grand-Croix

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 30 Juillet 2025



Le professeur Théophile Obenga a marqué son temps par une œuvre scientifique prolixe. La République lui a rendu hommage en l’élevant à la dignité nationale de grand-Croix dans l’ordre du mérite congolais. L'heureux récipiendaire a reçu cette distinction honorifique des mains du président Denis Sassou N’Guesso , le 25 juillet 2025, au Palais des congrès à Brazzaville.

Le Pr Théophile Obenga que les universitaires appelle affectueusement le grand Pharaon est un producteur scientifique prolixe. Il possède à son actif une cinquantaine d’ouvrages et une centaine d’articles.



La cérémonie d’hommage exceptionnel et émouvant de décoration, à titre anthume, a été patronnée par le Président de la République, Denis Sassou- N’Guesso. L’évènement s’est déroulé en présence des membres du gouvernement, de toute la crème du monde universitaire et des invités de marque.



Le Pr Théophile Obenga s’est réjoui de cette distinction qu’il a dédiée à la jeunesse africaine. « Sans aucun doute, la jeunesse congolaise, a vivement besoin de modèle probant : voilà pourquoi je dédie cette cérémonie à la jeunesse éveillée du continent Africain. » A-t-il souligné dans son mot de remerciement avant de poursuivre « Notre mémoire africaine collective est vide de ce fait historique fondamental. Néanmoins, c’est le travail de l’historien de restaurer la conscience historique des peuples. »



Exprimant sa gratitude à l’endroit du Président de la République pour avoir autorisé l’organisation de cet hommage national, le Pr Theophile Obenga , a remis, dans ce qu’il qualifie de don contre don, au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, le tableau de Pescennius Niger, un noir qui fut empereur romain à la fin du 2ème siècle. Cet Empereur Pescennius Niger commandait les Légions romaines les plus nombreuses. Sa voix pouvait s’étendre à plus d’un kilomètre lorsqu’il haranguait les troupes.



« La hauteur de vue du Président de la République est disponible. Elle constitue un socle fondamental de la solidarité du pays. La philosophie, l’histoire, la linguistique et l’égyptologie autant des secteurs exaltants du savoir, je ressens comme un accomplissement avec un vif sentiment de plénitude. Il va s’en dire que je n’oublie pas tant de nombreux soutiens en Afrique et dans le monde. Sans aucun doute, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, a vivement besoin de modèle probant. Voilà pourquoi je dédie cette cérémonie à la jeunesse éveillée du continent africain. », s’est-il exprimé.



Une parcours élogieux



Le professeur Théophile Obenga a marqué son temps par une œuvre scientifique prolixe. Le ministre en charge de l’enseignement supérieur a parlé d'un parcours élogieux. « Excellence, Monsieur le Président de la République, en vous consacrant à ce rituel républicain, vous distinguez l’un des dignes fils de ce pays dont les trajectoires l’ont conduit de Mbaya où il nait, le 2 février 1936, à Brazzaville puis à travers le monde. »



Témoigner de l’œuvre du Pr Théophile Obenga, a renchéri Delphine Édith Emmanuel,« constitue un exercice complexe tant sa personnalité paraît plurielle. De ses études Gréco Romaines, Théophile Obenga tire une leçon majeure qui détermine sa quête lancinante vers ce qu’il qualifie l’érudition scientifique. Assurément, Théophile Obenga est un cherchant qui multiplie les formations en philosophie, en linguistique, en histoire, en archéologie, en science de l’éducation et en Égyptologie. Il se risque même à étudier l’arabe classique, le basque, la langue copte et l’écriture Égyptienne sans oublier l’initiation à l’astrophysique et à la poésie », a déclaré le ministre en charge de l’enseignement supérieur.



Selon Delphine Édith Emmanuel, le Pr Théophile Obenga, affirme l’unité culturelle et civilisationnelle du continent africain et surtout il soutient que l’Égypte est la mère des civilisations négro-africaines. En outre, A-t-elle poursuivi , le Pr Théophile Obenga est à l’origine d’une nouvelle science, la sémiologie africaine qui établit la parenté des systèmes graphique africain c’est à dire de l’écriture africaine avec les hiéroglyphes Égyptiennes de la vallée du Nil.



Un hommage national mérité



Cet hommage de la République à l’endroit du professeur Théophile Obenga a été apprécié à sa juste valeur par de nombreux scientifiques et hommes de lettres. Pour le professeur congolais, Thierry Manguessa Ebomé, à travers cet hommage, a-t-il souligné, le président de la République exalte l’œuvre du professeur Théophile Obenga. Une œuvre pour l’avenir de la République du Congo et pour l’avenir de l’Afrique. C’est cela l’adresse du professeur Obenga.



Le professeur Grégoire Lefouoba, pour sa part, a loué cette initiative du gouvernement congolais. « Je crois qu’il faut revenir sur une chose essentielle, c’est l’idée d’avoir célébré la vie d’un homme pendant qu’il est vivant et cela propulsera d’autres talents. Patronné par lui-même, le chef de l’Etat, cette cérémonie, c’est rare et exceptionnelle . » A-t-il relevé.



Le professeur Théophile Obenga, mwene ndzalé, a occupé plusieurs postes politiques et administratives. Actuellement, il est le représentant personnel du Président de la République en charge du développement de l’enseignement supérieur. Ses publications feront l’objet d’un colloque qui sera organisé ultérieurement par la société congolaise de philosophie.





