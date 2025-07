AFRIQUE Niger : la BAD accorde un prêt de plus de 144 millions $ pour améliorer l'accès à l'énergie et la compétitivité économique

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 144,27 millions de dollars au Niger pour mettre en œuvre le Programme d'appui à la gouvernance du secteur de l'énergie et à la compétitivité - phase I, une initiative transformatrice conçue pour améliorer l’environnement légal du secteur de l’énergie en vue de répondre au déficit énergétique critique du pays tout en renforçant la gouvernance économique.



L'économie nigérienne fait face à de sévères contraintes qui limitent la croissance et la création d'emplois, avec seulement 22,5 % de la population ayant accès à l'électricité, soit l’un des taux les plus bas d'Afrique de l'Ouest. En zones rurales où vivent 80 % des Nigériens, à peine 4,5 % ont accès à l'électricité, contraignant les familles à dépendre de la biomasse pour 94 % de leurs besoins énergétiques.



Le programme intervient à un moment crucial où le Niger œuvre à reconstruire son économie. L'économie nigérienne a montré une remarquable résilience malgré les défis, la croissance du PIB ayant grimpé à 8,8 % en 2024, avec une production pétrolière qui devrait passer de 20 000 à 90 000 barils par jour.



« Ce programme représente notre engagement à soutenir la reprise économique et l'indépendance énergétique du Niger, a déclaré le directeur général du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest, Lamin Barrow. En améliorant l'accès à l'énergie et en renforçant les cadres de gouvernance, nous aidons à asseoir les fondations d'une croissance durable qui bénéficiera à tous les Nigériens, particulièrement les populations les plus vulnérables. »



L'appui de la Banque vise des objectifs énergétiques ambitieux. Il permettra d’augmenter l'accès national à l'électricité de 22,5 % à 30 % d'ici 2026 tout en stimulant la contribution manufacturière au PIB de 2,5 % à 3,8 %. Un volet clé se concentre sur le cadre de développement des capacités d'énergie renouvelable, avec des plans pour 240 MW d'énergie solaire d'ici 2030 dont 50 MW avant décembre 2026.



Au-delà du secteur énergétique, le programme permettra de faire face aux défis critiques de gouvernance en renforçant les systèmes de gestion des finances publiques, en particulier la mobilisation des recettes fiscales et le système de contrôle. Il soutiendra par ailleurs l’apurement des arriérés intérieurs, le dialogue public-privé et l’adoption d’une politique industrielle et commerciale pour un soutien accru au secteur privé nigérien.



Le programme met particulièrement l'accent sur l'inclusion sociale, avec des mesures spécifiques pour soutenir les personnes déplacées internes, les femmes et les jeunes. Avec plus de 507 000 personnes déplacées internes au niveau national en raison des défis sécuritaires dans la région du Sahel, des interventions ciblées garantiront que les populations vulnérables bénéficient d'opportunités économiques améliorées.



Le compact énergétique stratégique du Niger, formellement adopté par décret, fournit le cadre pour attirer 527 millions de dollars d'investissement du secteur privé d'ici 2030. Le projet établira des mécanismes de coordination de haut niveau et mettra à jour les politiques énergétiques nationales pour créer un environnement favorable à la participation privée dans les développements de mini-réseaux cruciaux pour l'électrification rurale.



Pour des millions de Nigériens, ce financement facilitera la mobilisation d’investissements pour des foyers mieux éclairés, des entreprises plus productives et des institutions plus transparentes et efficaces au service des citoyens. Le programme positionne le Niger pour capitaliser sur son vaste potentiel d'énergie renouvelable tout en construisant des systèmes de gouvernance qui soutiennent un développement inclusif et durable.



Le Groupe de la Banque africaine de développement soutient la transformation du Niger par des investissements stratégiques qui promeuvent la sécurité énergétique, la compétitivité économique et la bonne gouvernance dans la région du Sahel.





