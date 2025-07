Tchad : arrivée de trois ministres à Abéché pour se rendre à Dougui

Une délégation ministérielle, conduite par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdelrahim, comprenant également le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Kanabe Pascale Marcellin et la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, est arrivée ce mardi à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



L'objectif de cette visite consiste à s'imprégner de la situation de l'épidémie du choléra sur le site de Dougui, dans la sous-préfecture de Chokoyan, dans le département de Ouara, province du Ouaddaï.