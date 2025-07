AFRIQUE Tchad : nominations au ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Juillet 2025





Par décret No 1655/PR/PM/MPMG/2025 du 28 juillet 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie :



Direction générale du pétrole :

Directeur général : Monsieur SANIGUERA MELARI en remplacement de Monsieur DJIMTOBAYE FOREST, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur général adjoint : Monsieur ALHAFIZ ABDOULAYE AFFADINE en remplacement de Mme FATIME DJALLAH, appelé à d’autres fonctions ;



Direction de l’Exploration et du cadastre pétrolier :

Directeur : Monsieur YOUSSOUF HISSEIN MAHAMAT NOUR, nouveau poste ;

Directrice adjointe : Madame ZENABA NASSER MATAR, nouveau poste ;



Direction du Développement de la Production et du Transport :

Directeur : Monsieur ABDOULAYE DJIDDA ABDOULAYE en remplacement de Monsieur AHMED MAIRY, appelé à d’autres fonctions ;

Directrice adjointe : Madame NELEM ODETTE en remplacement de Monsieur HOUCHING-NE BIANZOUMBE, appelé à d’autres fonctions ;



Direction de Raffinage, de stockage et de la distribution :

Directrice : Madame KHADIDJA ROZZI KELLEMI en remplacement de Monsieur AMANE DJOUMBE, appelé à d’autres fonctions ; Directeur adjoint : Monsieur TAMBA GOUTI EVARISTE en remplacement de Madame KHADIDJI ROZZI KELLEMI, appelé à d’autres fonctions ;



Direction générale des Mines :

Directrice générale : Madame ACHE NANGOSDAI en remplacement de Monsieur IDRISS ABAKAR BAHR, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur général adjoint : Monsieur AIRA GUIDIMBAYE PATRICK en remplacement de Monsieur ALI ABDERAZIK IDRISS, appelé à d’autres fonctions ;



Direction des mines :

Directeur : Monsieur IBNI OUMAR DJARMA en remplacement de Madame ACHE NANGOSDAI, appelé à d’autres fonctions ;

Directrice adjointe : Madame NEBONA RITA en remplacement de SING YABO YEHOUSSOUBE, appelé à d’autres fonctions ;



Direction des Carrières :

Directeur : Monsieur ABDELKADER TIMAN maintenu ;

Directeur adjoint : Monsieur ABDELHAKIM HASSAN en remplacement de Monsieur ISSA MAHAMAT ABASSALAH, appelé à d’autres fonctions ;



Direction générale de la géologie et du cadastre minier:

Directeur général : SADRACK DOBE maintenu ;

Directeur général adjoint : Monsieur AL HINGAM GILBERT en remplacement de Monsieur KHALA DJIDA SEID, appelé à d’autres fonctions ;



Direction de Recherches géologiques :

Directeur : Monsieur ALI ABDERAZIK IDRISS en remplacement de Monsieur IBNI OUMAR DJARMA, appelé à d’autres fonctions ; Directeur adjoint : Monsieur INGENA CHRISTOPHE en remplacement de Madame NEBONA RITA, appelée à d’autres fonctions ;



Direction du Cadastre Minier:

Directeur : Monsieur SOULEYMANE ELI GUIHINIMI, maintenu ;

Directrice adjointe : Madame GLORIA ZAMTATO, en remplacement de AL HINGAM GILBERT, appelé à d’autres fonctions ;



Direction de Laboratoire d’analyses géologiques :

Directeur : Monsieur AMADJIBAYE RADJITAN JULES en remplacement de Monsieur TOGBE OBED, appelé à d’autres fonctions ; Directrice adjointe : Madame ADAMA HASSANE DJIBRINE, en remplacement de Monsieur ALI MAHAMAT NOUR KOUMAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Direction générale des affaires économique et juridiques :

Directrice générale : Madame DENENODJI NGARKODJI MIREILLE en remplacement de Monsieur ADAM BECHIR ABDOULAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur général adjoint : Monsieur SALIHOU HALIDOU en remplacement de Madame RONEL MONODJOMI, appelée à d’autres fonctions ;



Direction des Études économiques et fiscales:

Directrice : Madame GERALDINE SERVICE BELOUA en remplacement de Monsieur LIDAM BAILOPNA appelé à d’autres fonctions ;

Directeur adjoint : Monsieur CHRISTOPHE DINGUILA en remplacement de Madame GERALDINE SERVICE BELOUA appelée à d’autres fonctions ;



Direction de Suivi des investissements et des coûts pétroliers:

Directeur : Monsieur NOUDJIEMARI DEDENGARTI, en remplacement de Monsieur MAHAMAT ALHISSEIN BOUROUDOU, appelé à d’autres fonctions ;

Directrice adjointe : Madame AICHA MOUNA MAHAMAT GARFA en remplacement de Monsieur ABAKAR SAKHAIROUN , appelé à d’autres fonctions ;



Direction des Affaires juridiques et du Contentieux :

Directrice : Madame MANGARGUE MOUSSA TASSI en remplacement de Monsieur BRAHIM YEDA, appelé à d’autres fonctions ; Directeur adjoint : Monsieur ABAKAR SAKHAYROUN AHMAT en remplacement de Madame NADINE NEKINGUEM, appelée à d’autres fonctions ;



Direction des Ressources Humaines :

Directrice : Madame MADJISSEM BEATRICE, nouveau poste ;

Directeur adjoint : Monsieur BAOULEDE DOUMDE nouveau poste ;



Direction de la Communication et l’archivage :

Directeur : Monsieur ABDELKHALI ABDELSCHAKOUR, nouveau poste ;

Directrice adjointe : Madame DENEADJIM SANODJI SYLVIE, nouveau poste ;



Direction de suivi du Contenu Local:

Directeur : Monsieur ABAKAR SIDICK nouveau poste ;

Directrice adjointe : Madame NEKINGUEM NADINE, nouveau poste ;



Direction des Stratégies et de la Prospective :

Directeur : Monsieur ISSAKHA OUSMAN ALGADAM, nouveau poste ;

Directeur adjoint : Monsieur MOUSSA OUSMAN DJIMI , nouveau poste.





Dans la même rubrique : < > AFRICOM en Afrique australe : une sécurité collaborative au service du développement économique Angola-Namibie : l’AFRICOM renforce les partenariats sécuritaires africains sans intervention directe La Sierra Leone et la BAD ciblent les 90 milliards de dollars de flux financiers illicites annuels Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)