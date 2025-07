Tchad : « l’heure n’est plus au laxisme », prévient le nouveau DG de l’ANATS

Lors de la cérémonie de passation de charges, hier, lundi 28 juillet 2025, le nouveau directeur général de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés du Tchad (ANATS) a officiellement pris fonction, en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires.



Dans son allocution, le nouveau directeur général de l’ANATS, Youssouf Gourou Tchaby, a réaffirmé son ferme engagement à remplir cette noble mission avec loyauté et responsabilité, au service de la République : « Je mesure la lourdeur de la tâche. Nous héritons d’une structure ambitieuse, à la croisée des attentes citoyennes, des exigences d’un État moderne et des défis de la révolution technologique. »



Il a souligné les nombreux défis à relever : garantir la délivrance des titres sécurisés, réduire la lenteur administrative, lutter contre la fraude documentaire, rapprocher les services de la population et digitaliser efficacement les procédures.



S’adressant à ses collaborateurs, il a déclaré : « L’heure n’est plus au laxisme. L’Agence nationale des titres sécurisés attend de vous des résultats, dans le respect de l’éthique et de la déontologie administrative, avec un objectif de performance accrue. Je ne tolérerai, ni routine, ni inertie.



Dans notre vision, chaque agent, chaque poste doit contribuer à faire avancer notre Agence et, à travers elle, notre pays. » Il a également insisté sur la nécessité de transformer les contraintes en opportunités, en travaillant ensemble dans la discipline, la transparence et le respect de la hiérarchie : « Nous bâtirons une ANATS plus proche des citoyens, plus réactive et plus crédible, répondant aux besoins de la modernisation de notre administration dans cette ère de transformation digitale. »



L’ANATS demeure un établissement public au service, tant de l’administration publique, que du secteur privé, chargé de l’identification des personnes et de la délivrance des titres sécurisés.