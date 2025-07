Tchad : un homme tue froidement sa femme à Bekormane dans le canton Mbikou

A Bekor-raga comme à Bekormane, dans le canton Mbikou département de la Nya, province du logone Oriental, la succession des faits ayant conduit à la perte matérielle et en vies humaines est monnaie courante en cette année 2025.



Le dernier cas remonte au samedi 26 juillet 2025 où un homme qui semble n'avoir pas de cœur, a froidement tué sa femme, la mère de ses trois enfants en pleine journée. Les informations de sources concordantes ont démontré que tout est parti d'une pure jalousie.



La désormais défunte Mbaiamdene Jeannette, âgée de 36 ans, mère de 3 enfants, et son mari assassin Mouyo Azor, sont en désaccord depuis plus d'un an. La défunte a regagné ses parents où elle vit dans sa propre maison. Son mari aurait soupçonné la présence d'un autre homme chez elle qui est aussi ex-copain de sa jeunesse venu de Mbaouroye.



Tel est le premier volet du conflit ouvert depuis leur séparation. Ce qui a débauché au drame, ce samedi 26 juillet 2025, serait lié au foncier. La dame Mbaiamdene Jeannette était ce jour dans son champ qui n'est pas loin de celui de son mari. C'est au chemin de retour que celui-ci lui a tendu l'embuscade. Tous ses cris à l'attaque n'ont inspiré aucune pitié et elle n'a bénéficié d'aucun secours.



C'est à coup de machette qu'il a mis fin à sa vie. Après avoir quitté les lieux, c'est lui-même qui a informé par téléphone le chef de village qu'il vient de tuer sa femme.



Aussitôt, les parents se sont mis à ses traces, mais introuvable jusque-là. Apres constat, le corps est remis aux parents qui ont fait le dépôt à la morgue de Moundou. Le retrait aura lieu le mardi 29 juillet 2025. Quelle que soit l'origine du problème et le degré de la colère, nous devons avoir de la retenue pour ne pas tomber dans l’irréparable.