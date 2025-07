Tchad : à Oum-Hadjer, passation de service au Tribunal de Grande Instance

La salle d’audience du Tribunal de Grande Instance d’Oum-Hadjer a abrité ce mardi 29 juillet 2025, la cérémonie officielle de passation de service entre le procureur sortant, Nodjiotongar Ngarmian, et son successeur, Mahamat Ourdi.



La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, judiciaires, des représentants des forces de défense et de sécurité, ainsi que de nombreux invités. Dans son discours d’au revoir, le procureur sortant a exprimé sa reconnaissance envers ses collègues pour leur soutien durant ses deux années de service.



Il a encouragé son successeur à poursuivre les réformes en cours, en mettant l’accent sur une justice équitable et accessible. Le nouveau procureur, Mahamat Ourdi, a pour sa part remercié les autorités pour la confiance placée en lui. Il a promis de travailler dans le strict respect de la loi et de renforcer la collaboration avec tous les acteurs du secteur judiciaire.



La cérémonie a également été marqué par la passation de service entre le président sortant du tribunal, Massatina Robert, et son successeur Abbas Adam Ator, tous deux nommés par le même décret. L’événement s’est achevé par la signature du procès-verbal de passation et une séance-photos de famille.