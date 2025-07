Tchad : demi-finale 2025 du Concours National d’Éloquence

Le samedi 26 juillet 2025, la salle rouge de l’ONAMA, a accueilli la demi-finale du Concours National d’Éloquence 2025. Un match qui a opposé deux équipes, la Faculté des Sciences de la Santé Humaine (FSSH), et la Chambre de Commerce, autour du thème : « La dissolution de la SNE au profit de la Tchadelec constitue-t-elle une solution au problème d’accès à l’électricité au Tchad ? ».



La détermination de chaque côté a rendu l'événement rude entre les deux parties, rendant aussi l'évènement exceptionnel. Mais au final, la Faculté des Sciences de la Santé Humaine a réussi à épater le public, avec des arguments convaincants, et arracher une note qui la place en tête de la compétition.



Le jury présente le résultat final comme suit : la FSSH en tête avec une note de 17,01/20 ; et la Chambre de Commerce 15,42/20. La Faculté des Sciences de la Santé Humaine (FSSH) est donc qualifiée pour la grande finale du Concours National d’Éloquence de cette année.