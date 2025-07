Tchad : échec de la mission conduite par le général Mbaihomdenade Dionadji à Mandakaou

La coordination provinciale des Organisations des Jeunes pour la Paix, la Cohabitation Pacifique, le Dialogue Social et le Développement Durable, a, à travers un point de presse tenu le 28 juillet à Moundou, dénoncé la défaillance de la mission conduite par le général Mbaihomdenade Dionadji Alain à Mandakaou.



La coordination qualifie cette mission d'un échec total, car elle estime que le chef de mission n’a pas été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Pour la coordination, plusieurs manquements ont été constatés lors de cette mission, parmi lesquels le fait que le chef de mission a passé tout son temps dans sa villa climatisée, négligeant ainsi ses responsabilités sur le terrain.



Cette situation soulève de vives inquiétudes quant à l’efficacité et l’engagement de la mission, le manque de leadership flagrant, qui compromet l'efficacité des actions entreprises, le non-respect et la non-implication des chefs traditionnels par le chef de mission.



Ce qui fragilise la confiance de la communauté, le manque de transparence et de sincérité de la part du chef de mission, qui suscite des doutes sur les intentions de cette initiative et la non-implication de la jeunesse, qui constitue une ressource essentielle pour la pérennité de la paix et du dialogue social.



La coordination a exprimé ses plus sincères remerciements au président du conseil provincial Ali Boukar, ainsi qu'à Mbairam Alladoum, ex-préfet du département de Lac Wey. Elle a également salué l'engagement du secrétaire général de la Primature, Bachar Ali Souleymane, qui a joué un rôle crucial dans le succès de cette mission.



Une mention spéciale a été adressée à Goukouni Sidimi, délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, ainsi qu'au délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo Kébbi Ouest, sans oublier les députés Mbainaye Eugénie, Bétoudji Denise, Dingamhoudel Sébastien, le président national des chefs traditionnels Tamita pour avoir contribué efficacement au succès de la mission de Mandakao, ainsi que pour la réconciliation à la paix qui sont revenues dans le département de la Dodjé, et plus particulièrement le village Mandakao.