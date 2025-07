Tchad : au Moyen-Chari, les députés du MPS échangent avec les militants sur la paix et l’avenir du parti

Les députés du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Nganderé Djimé et Mme Koumbo Evelyne, ont rencontré le 28 juillet dernier à Sarh, le bureau exécutif provincial du parti et plusieurs sympathisants.



Cette rencontre a pour but d’échanger sur les questions de sécurité, de paix, de cohésion sociale, de développement local et de l’avenir du MPS. Les élus ont également parlé des 12 chantiers et des 100 actions engagées par le président de la République.



Le secrétaire général provincial du MPS, Nanlangar Kodalbaye, a salué l’initiative des parlementaires. « Revenir vers la base et écouter les militants est une bonne chose. Cela permet de discuter des sujets importants comme le vivre ensemble, la paix et le développement », a-t-il déclaré.



Le député Nganderé Djimé, de son côté, a exprimé sa gratitude envers les militants pour leur mobilisation lors des dernières élections. Il a encouragé tous les membres du parti à devenir des acteurs de paix et de progrès dans la province. « Il faut cultiver la paix et défendre les idéaux de ce grand parti qui rassemble les Tchadiens », a-t-il lancé.



Les échanges ont permis aux participants d’exprimer plusieurs préoccupations. Il s’agit entre autres, du conflit récurrent entre éleveurs et agriculteurs, le mauvais état des routes, Sarh-Danamadjii-Maro, de l’arrêt des activités de certaines entreprises locales, et le besoin de relancer l’économie de la province Répondant aux doléances, la députée Koumbo Evelyne a assuré que ces préoccupations sont déjà prises en compte dans les programmes présidentiels.



« Les 12 chantiers et les 100 actions du président prévoient des solutions concrètes. Nous connaissons bien les difficultés de la province, et c’est ensemble que nous devons soutenir les efforts engagé », a-t-elle affirmé. Les deux députés ont promis de porter ces revendications à l’Assemblée nationale, et d’en faire un sujet de débat, afin d’apporter des réponses concrètes aux attentes des populations.